'Шаг к разумным разговорам': экс-советник Трампа прокомментировал его встречу с Зеленским

Бывший чиновник Белого дома отметил, что прорыва не произошло, но переговоры лидеров являются позитивным сигналом.

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Риме стала "значительным" шагом к восстановлению конструктивного диалога между лидерами.

"Я считаю, что встреча была важной. Я считаю, что это значительный шаг к разумному разговору между двумя лидерами", - сказал Болтон во время своего выступления на CNN, цитирует The Hill.

Он отметил, что представители обеих сторон назвали переговоры продуктивными. Это позитивные сигналы, хотя большого прорыва не произошло.

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"И представитель президента (Трампа - УНИАН), и представитель Зеленского сказали, что это было продуктивно... Это не обязательно означает большой прогресс, но по крайней мере они сломали имидж того, что произошло в Овальном кабинете 28 февраля, так что это плюс", - сказал Болтон.

После встречи с Зеленским Трамп публично выразил сомнения, что диктатор Владимир Путин действительно хочет мира. Болтон прокомментировал, что критика Путина со стороны Трампа не обязательно свидетельствует об изменении курса, однако Кремлю стоит быть осторожным:

"Я действительно считаю, что Путину следует быть осторожным, чтобы не переигрывать с Трампом. Трамп может изменить свое отношение к людям, но Путин уже добился от Трампа стольких уступок... Действительно, сейчас преимущество на стороне России, поэтому Путин не хочет это испортить, но я все равно думаю, что у него есть много пространства для игры".

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане

26 апреля в ватиканской Базилике Святого Петра перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском состоялась встречи с глазу на глаз между Зеленским и Трампом. Эта встреча длилась около 15 минут.

Президент Украины сообщил, что эта встречи была хорошей и что удалось многое обсудить. Он надеется на результаты по обсужденным темам. Зеленский отметил, что имеет в виду защиту жизней украинцев, полное и безусловное прекращение огня, надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны.

В то же время Трамп после встречи опубликовал длинный пост, в котором заявил, что у Путина не было никакой причины выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни.

"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций", - заявил Трамп.

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