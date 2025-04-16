Россия понимает, что замороженные средства не могут быть использованы без прекращения огня, говорят источники издания.

Россия обратилась к США с просьбой разрешить ей покупать самолеты Boeing за средства замороженных государственных активов после прекращения огня в Украине. Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на лицо в Москве, знакомое с этим вопросом.

Это лицо рассказало изданию, что хотя этот запрос не является условием согласия на перемирие, "Россия понимает, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без прекращения огня". В то же время, отмечается, соглашение о покупке самолетов может стать частью ослабления санкций в случае прекращения боевых действий.

"США не будут обсуждать любые экономические обязательства, пока не будет достигнуто прекращение огня", - заявил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз в ответ на просьбу прокомментировать, действительно ли Россия обращалась к США с такой просьбой.

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Государственный департамент США отказался от комментариев, пишет Вloomberg, а представители Кремля и компании Boeing пока не ответили на запросы о комментариях.

В США есть около 5 миллиардов долларов российских активов, в целом же США и их союзники заморозили почти 280 миллиардов долларов российского центрального банка.

Также, говорится, Россия публично обратилась к США с просьбой снять санкции с ее флагманской авиакомпании ПАО "Аэрофлот" и позволить восстановить прямое авиасообщение между странами. На данный момент США публично не ответили на это предложение.

Издание оценивает, что перспективы потенциального возобновления продаж Boeing в Россию растут, поскольку американский самолетостроитель испытывает давление на других рынках из-за тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом. Ведь Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить поставки самолетов американского производства.

Вloomberg напомнил, что после вторжения в Украину в 2022 году РФ из-за наложенных санкций испытывает проблемы с ремонтом самолетов. Российские авиакомпании вынуждены каннибализировать детали своих реактивных самолетов и искать другие способы поставки компонентов и обслуживания, потенциально поставив под угрозу стандарты безопасности.

По состоянию на начало прошлого года российские авиакомпании закупили 165 самолетов Boeing и Airbus, или около 40% от общего флота РФ, писало РБК со ссылкой на собственные подсчеты.

Также в публикации указано, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в феврале заявлял, что Москва готова возобновить сотрудничество с Boeing, который до вторжения в Украину был основным покупателем российского титана.

Проблемы Boeing и тарифы США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, еще до введения тарифов 2 апреля прогнозировалось, что из-за новой тарифной политики президента США Дональда Трампа компании Boeing может пострадать больше, чем ее конкурент Airbus. Politico писало также, что компания рискует потерять позиции на китайском рынке.

15 апреля стало известно, что в связи с торговой войной с Соединенными Штатами Китай приказал остановить поставки самолетов Boeing. Пекин также попросил китайских авиаперевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и запчастей у американских компаний. Приказ появился после того, как Китай обнародовал ответные пошлины в размере 125% на американские товары. Эти пошлины фактически удвоили стоимость самолетов и запчастей американского производства, что сделало нецелесообразным для китайских авиакомпаний закупать некоторые из них.

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