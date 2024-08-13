Бигль Секо способен "обработать" стандартный гостиничный номер менее чем за две минуты.

Южная Корея использует специально обученную служебную собаку для выявления клопов у участников Олимпиады-2024, которые из Франции возвращаются домой.

Как сообщает The Independent, собаку используют для выявления клопов в своем главном международном аэропорту Инчхон. Это делается для того, чтобы снизить риск проникновения в страну мелких насекомых, когда спортсмены, официальные лица и болельщики возвращаются с Олимпиады, прошедшей в Париже.

Возглавляет кампанию "по ловле клопов" двухлетний бигль по кличке Секо. Как утверждают в компании по борьбе с вредителями Cesco, это животное является первой и пока что единственной собакой в стране, обученной обнаруживать запах феромонов - химических веществ, выделяемых клопами.

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Представитель компании Ким Мин Су сообщил, что Секо способен "обработать" стандартный гостиничный номер менее чем за две минуты.

"Компания борьбы с вредителями объединилась с министерствами безопасности и транспорта Южной Кореи, а также с Агентством по контролю и профилактике заболеваний и сотрудничает с авиакомпаниями и аэропортом Инчхон для проверки прибывающих пассажиров", - сказано в публикации.

Отмечается, что в прошлом году власти Парижа спешили сдержать общенациональную панику из-за клопов, поскольку город готовился к Олимпиаде. Во французской столице провели целую кампанию по обеззараживанию, потому что опасались, что крошечные бескрылые могут испортить масштабное мероприятие.

"Есть вероятность, что клопы проникнут в страну после мероприятия (Олимпиады - УНИАН). Поэтому мы принимаем меры предосторожности, чтобы перекрыть их проникновение через международный аэропорт Инчхон, который является главными воротами в страну", - подчеркнули в правительстве Южной Кореи.

В публикации говорится о том, что Секо и "его команду" привлекли еще в пятницу, когда из Парижа начали прибывать все больше спортсменов и официальных лиц. Соответствующая работа продлится до 8 сентября.

Напоминается, что Южная Корея отправила 144 спортсмена на соревнования в Париже 2024 года, которые завершились в воскресенье.

Рейсы, прибывающие непосредственно из Парижа, дезинфицируются раз в неделю, в отличие от обычного раза в месяц, а карантинная служба аэропорта готова принять необходимые меры в случае обнаружения вспышки в самолете или аэропорту.

В Южной Корее в 2023 году уже проводилась масштабная кампания по дезинфекции. Это произошло в период "национальной паники", которая началась из-за сообщений о потенциальных заражениях в микроквартирах, номерах мотелей и спа.

Клопы в Европе - что известно

Напомним, в прошлом году нашествие клопов стало настоящей катастрофой не только для отелей и домов Парижа, но и перешло на уровень глобальной госпроблемы, которая задела соседние с Францией государства - обеспокоенность по этому поводу высказывали в Бельгии, Лондоне и др.

Как вовремя защититься от паразитов и не испортить воспоминания о путешествии по Европе нежелательными "гостями", даже рассказала эксперт по путешествиям Сьюзан Ригетти в своей колонке для Slate.

По ее словам, клопы могут запрыгнуть в чемодан, сумку или спрятаться среди одежды, и эмигрировать к вам домой. Сьюзан советует во время пребывания в отеле держать свой чемодан в ванной комнате - это самый эффективный метод противодействия клопам. Поскольку клопы не могут лазить по гладким поверхностям, они не смогут залезть в ванну.

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