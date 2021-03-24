Польская прокуратура назвала это сообщение "оскорбительным" и "неприемлемым".

Польский писатель Якуб Жульчик оскорбил президента Анджея Дуду в Facebook. За это ему грозит до трех лет лишения свободы.

Читайте такжеPolitico: Трамп собирается запустить самую скучную соцсеть в историиОб этом пишет BBC.

В ноябре 2020 года Дуда не стал приветствовать Джо Байдена с победой, поскольку официальные итоги выборов еще не подведены и поздравил его с "успешной кампанией".

"Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем номинацию Коллегии выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком уровне для еще более прочного партнерства", - написал Дуда.

Жульчик написал, что "никогда не слышал о такой вещи, как номинация Коллегии выборщиков США".

"Джо Байден - 46-й президент США... Анджей Дуда - дебил", - написал он.

Польская прокуратура назвала это сообщение "оскорбительным" и "неприемлемым".

"Подозреваю, что я первый писатель в этой стране за очень долгое время, который пошел под суд за то, что написал", - прокомментировал открытие дела он.

По польским законам, за оскорбление государственных лидеров можно попасть в тюрьму на три года.

Якуб Жульчик - публицист, писатель и сценарист. По мотивам его романа "Ослепленные светом" HBO Europe снял сериал.

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Автор: Людмила Жерновская