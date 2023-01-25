Подельник британца до сих пор на свободе.

52-летнего британца Ричарда Мастерса задержали в Испании. Его обвиняют в содействии связанному с российским диктатором Владимиром Путиным олигарху Виктору Вексельбергу.

Как сообщает Sky News, его задержали по запросу властей США. Американские правоохранители подозревают Мастерса в содействии в уклонении от санкции и отмывании денег.

По версии следствия, Мастерс и его предполагаемый российско-швейцарский подельник Владислав Осипов помогли подсанкционному российско-кипрскому олигарху Виктору Вексельбергу "спрятать" его яхту. Осипов в настоящее время остается на свободе.

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Министерство юстиции США заявило, что Мастерс управлял яхтенной компанией в Пальма-де-Майорке и 78-метровой яхтой Вексельберга Tango, стоимость которой оценивают в 90 миллионов долларов, уже после того, как олигарх впервые попал под американские санкции в 2018 году.

Утверждается, что Мастерс и Осипов замаскировали причастность Вексельберга к яхте, использовав подставные компании и переименовав яхту с Tango на Fanta.

Обоим были предъявлены обвинения в сговоре с целью обмана, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и отмывании денег.

Виктор Вексельберг - что известно о российском олигархе

Виктор Вексельберг – российский предприниматель, миллиардер. Он является владельцем и президентом "Ренова" – российского конгломерата.с интересами в алюминиевой, нефтяной, энергетической, телекоммуникационной и многих других отраслях. В 2012 году его называли самым богатым человеком России, сегодня он на 22-м месте в рейтинге российских миллиардеров Forbes.

В апреле 2018 года США ввели санкции против нескольких десятков россиян в связи с аннексией Крыма, в том числе – против Вексельберга. В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, США усилили санкции против Вексельберга. Также Польща, Австралия, Великобритания и Япония ввели против него санкции, арестовав его активы и наложив запрет на поездки. Кроме того, его яхта Tango, находящаяся в Испании, была конфискована.

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