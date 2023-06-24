Глава российского МИД заявил, что Россия сохраняет контроль над ядерным оружием в Беларуси.

Россия сохраняет контроль над ядерным оружием, которое будет размещено на территории Беларуси, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В частности, Лавров заявил, что Российская Федерация и Республика Беларусь как члены союзного государства имеют полное право договариваться о размещении части тактического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии.

При этом Лавров заявил, что ни Минск, ни Москва "никоим образом не нарушают ни одно международное обязательство, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия". Он аргументировал это тем, что Россия сохраняет контроль над оружием, которое будет размещено на территории Беларуси.

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Ядерное оружие в Беларуси - что известно

В конце марта Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси якобы в ответ на просьбу Александра Лукашенко. Строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси должно было закончиться 1 июля.

Позже Путин уточнял, что строительство идет по плану и начиная с 7-8 июля на территорию Беларуси завезут первое оружие. В то же время Россия не намерена раскрывать информацию о количестве ядерных зарядов, которые поставит в Беларусь.

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