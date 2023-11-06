Пропагандисты РФ хотят выдать вполне естественные явления за якобы работу "аналоговнетного" оружия.

На днях в Украине и других странах Европы зафиксировали необычное природное явление - северное сияние. В России начали распространять слухи, что, мол, это работа их сверхмощных станций РЭБ, а также влияние секретного оружия "Пересвет".

Как отмечают эксперты Defense Express, на практике искусственное полярное сияние образовывалось лишь во время испытаний ядерного оружия в ближнем космосе в 50-х годах прошлого века.

И если "Пересвет", который по официальной информации является комплексом ослепления спутников оптической разведки лазерным лучом, еще возможно выдать за световые столбы, то полярное сияние вообще к нему трудно привязать.

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Появление полярного сияния в южных районах также не является чем-то, что происходит в истории человечества впервые. Например, в 1859 году произошла мощнейшая известная геомагнитная буря "Кэррингтонское событие", во время которой северное сияние было замечено над большей частью мира, в том числе и над тропиками - Кубой, Ямайкой и Гавайскими островами.

Но российские пропагандисты, отмечают эксперты издания, хотят привязать вполне природные явления к якобы сверхсекретному и "аналоговнетному" оружию.

Красное северное сияние над Украиной видели 5 ноября - что известно

В воскресенье вечером в ряде областей небо было красного цвета - необычное природное явление, в частности, видели в Киевской, Одесской, Львовской и Черниговской областях. Впоследствии стало известно, что люди увидели сияние "Авроры".

Астроном сообщил, что это редкое для Украины явление можно было увидеть, потому что была мощная геомагнитная буря, связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который случился на Солнце несколько дней назад.

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