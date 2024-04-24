Столтенберг ответил на вопрос в ходе пресс-конференции с британским премьером.

Сейчас Североатлантический Альянс не планирует расширять программу Nuclear Sharing, которая предусматривает передачу ядерных боеголовок странам-членам НАТО.

Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Его спросили, ведутся ли в странах НАТО переговоры о расширении программы обмена ядерным оружием.

"Нет, нет никаких планов по расширению договоренностей НАТО о совместном использовании ядерного оружия, нет планов по размещению какого-либо ядерного оружия в каких-либо дополнительных странах НАТО", - ответил Столтенберг.

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Что известно о программе Nuclear Sharing:

Даная концепция позволяет странам-членам НАТО, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании его применения и доставки.

В рамках совместного использования ядерного оружия страны-участницы проводят консультации и принимают общие решения по политике в области ядерных вооружений, содержат техническое оборудование (в частности, самолеты с ядерными боеголовками), необходимое для применения ядерного оружия, и хранят его на своей территории.

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