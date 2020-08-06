"Бейрут не узнать, это одни руины": украинка рассказала, как выглядит "жемчужина Ближнего Востока" после взрыва

По ее словам, в районе взрыва находились все филиалы известных международных компаний, правительство и парламент.

Ливанскую столицу Бейрут не узнать после сильнейшего взрыва, который произошел в историческом центре города.

Об этом в интервью УНИАН рассказала глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани, которая проживает в Бейруте.

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«Бейрут не узнать. Это одни руины. Эпицентр - это исторический центр со старыми домами. Это действительно была жемчужина Ближнего Востока, город, которым мы гордимся», – сказала украинка.

По ее словам, в этом районе находились все филиалы известных международных компаний, правительство и парламент.

«Очень сложно смотреть на то, что стало с городом. До карантина это место было полно людьми - пешеходы, заполненные кафе. Ограничения уменьшили количество жертв. К тому же, взрыв был вечером, многие успели уехать из офисов. Но многие работали», – добавила Ирина.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

Как заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, в результате взрыва некоторые украинцы получили порезы и ушибы.

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