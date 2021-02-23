В Техасе произошла масштабная авария на железной дороге / фото Chief Lonnie Gosch/Cameron Police Dept.

Сегодня, 23 февраля, в Техасе (США) столкнулись грузовик и поезд, перевозивший топливо. В результате столкновения прогремел мощнейший взрыв и начался пожар.

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Об этом сообщает Fox News.

По данным издания, поезд, перевозивший нефть, столкнулся с 18-колесным автомобилем.

Как сообщается, и машинист поезда, и водитель грузовика выжили в аварии.

Полиция начала эвакуацию близлежащих домов.

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Автор: Екатерина Лиманская