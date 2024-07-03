Эммануэль Макрон меняет амплуа. Причем - коренным образом. Раньше он был "молодой и амбициозный реформатор", который всем "друг" (даже Путину, регулярные телефонные разговоры с которым превратились в мемы). Теперь он уже "стреляный воробей" - опытный манипулятор во внутренней политике и настоящий "ястреб" во внешней политике, который передвигает "красные линии".

Именно последние досрочные парламентские выборы во Франции показывают совсем другого Макрона. Такого, который умеет разыграть оппонента на "раз-два-три" в темпе французской кадрили. Пока все его партнеры были шокированы внезапным намерением распустить вполне подконтрольный парламент, а оппоненты уже успели отпраздновать победу, сам месье президент с советниками просчитал ситуацию и решил, что синица в руке лучше, чем аист в небе.

Фактически, он продвигал свой план по получению "золотой акции" в Национальном собрании Франции нового созыва. Чего в случае задержки до очередных выборов почти гарантированно не произошло бы, и правые точно получили бы свое монобольшинство.

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Хотя второй тур досрочных парламентских выборов во Франции еще не завершился, и там может быть много сюрпризов (ведь политическая система в этой стране крайне специфическая), уже на 99% гарантировано, что ни левые, ни правые не получат монобольшинство в 289 депутатов. Всего же их там 577, которые избираются по "гибридной" системе. Это мажоритарка, но со списками, с двумя турами, и пройти в "финал" могут не только двое лидеров, а даже трое, и т. д. Система, как будто идеально создана для манипуляций. Впрочем, почему "как будто"?

Из-за сложности системы там всегда много неопределенности, драмы и эмоций - все как французы любят.

Это вам не прагматичные немцы. Собственно, в первом туре уже избрано менее сотни депутатов, а главная интрига будет в туре втором, который состоится 7 июля.

Там состоится более 150 "дуэлей", около трехсот "троеборств" и еще несколько "четырехборств", чтобы усложнить все еще больше. И хотя местные аналитики предсказывают однозначную победу националистам Ле Пен, монобольшинство они не получат, что и является целью Макрона. Как и левые Меланшона, кстати, которые в первом туре отстали от правых всего на 1%. И теперь и левые, и правые должны будут договариваться с Макроном, ведь без его партии, фактически проигравшей выборы, новое правительство создать невозможно.

Более того, "макронисты" уже заключили своего рода "пакт" о координации с левыми. Суть его заключается в том, что в случае выхода во второй тур трех кандидатов, один из которых "лепеновец", двое других - "меланшонивец" и "макронивец" - договариваются о снятии более слабого кандидата на округе. Чтобы против "лепеновца" всегда был самый сильный оппонент. Так левые и провластные силы будут конкурировать не между собой, а только с правыми, что уменьшает шансы правых. И, как сообщают СМИ, уже 190 кандидатов снялись ради поддержки более рейтингового оппонента.

Здесь следует добавить немного контекста. Еще недавно левые организовывали "марши желтых жилетов" против Маркона и пытались сделать против него Майдан под предлогом борьбы с растущими коммунальными тарифами, ценами на топливо и пенсионной реформой. А теперь массово снимают своих кандидатов, чтобы спасти власть Эммануэля Макрона и не допустить прихода к ней националистов. Именно так - из "самого большого зла" французской политики Макрон превратился в "спасителя нации".

Конечно, большинство в Национальной ассамблее он потеряет. Но отныне станет неким "арбитром" над "дракой", и весь негатив он принятых в дальнейшем решений нового правительства будет перебрасывать на своих партнеров - тех же левых, скорее всего.

Впрочем, несмотря на предыдущие альянсы с левыми, есть и некоторые призрачные шансы на коалицию даже с правыми.

Не зря сама Марин Ле Пен стоя аплодировала Владимиру Зеленскому во время его визита во Францию, а ее кандидат в премьеры и формальный лидер объединения Жордан Барделла даже заявил, что не позволит "российскому империализму поглотить такое союзное государство, как Украина".

Эти и другие публичные заявления делаются, конечно, не ради Украины. А чтобы показать, что правые уже не те "шалопаи-маргиналы", которые бегают по парижским окрестностям и прославляют Путина. Отныне они большая и "цивилизованная" европейская партия - самая мощная во Франции, имеющая представительство и в Европарламенте в частности. И с ними теперь можно договариваться. Собственно, именно благодаря этому отходу от маргинальной пророссийской позиции Ле Пен и обязана тем, что вокруг нее собрались различные правые силы, не все из которых являются держателями Кремля.

Что мы имеем в итоге? Франция станет еще более "неуравновешенной", ведь правые и левые силы там набирают почти одинаковое количество голосов, и конфликтов там будет еще больше.

Но эта страна - это президентская республика, и внешнюю политику там контролирует президент. А Эммануэль Макрон почти гарантировал себе то, что он досидит до конца своего срока, балансируя между двумя противоположностями французской политики. Да, увеличения поддержки для нас ожидать не стоит. Но и меньше ее вряд ли станет после выборов, несмотря на проигрыш пропрезидентского блока.

Таким образом, не следует переоценивать влияние этих выборов на внешнеполитический курс Франции. Ситуация для станет менее удобной. Но точно не станет катастрофической для нас, как на это надеются в том же Кремле.

Андрей Попов