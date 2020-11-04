Макбрайд стажировалась в Белом доме во время президентства Барака Обамы.

В США представитель демократов 30-летняя Сара Макбрайд станет первым трансгендером в Сенате штата.

Читайте такжеОпубликована онлайн-карта выборов в США 2020Она займет место в Сенате Делавэра, сообщает kommersant со ссылкой на The New York Times.

Макбрайд стажировалась в Белом доме во время президентства Барака Обамы. Затем она работала пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign, лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров, который был подписан в 2013 году.

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Автор: УНИАН