Макбрайд станет первым трансгендером в Сенате штата \ фото REUTERS
В США представитель демократов 30-летняя Сара Макбрайд станет первым трансгендером в Сенате штата.
Читайте такжеОпубликована онлайн-карта выборов в США 2020Она займет место в Сенате Делавэра, сообщает kommersant со ссылкой на The New York Times.
Макбрайд стажировалась в Белом доме во время президентства Барака Обамы. Затем она работала пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign, лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров, который был подписан в 2013 году.
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