Отмечается, что политика Трампа может уничтожить устоявшийся мировой порядок.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может иметь однозначно негативные последствия. Введя тарифы в размере не менее 60% на импорт из Китая и 10% из других стран, администрация Трампа разрушит архитектуру нынешней системы мировой торговли.

Издание The Times пишет, что обещание Трампа снизить корпоративный налог в США с 35% до 15% может быть невыполнимо. Учитывая доходность гособлигаций чуть более 4%, дефицит бюджета около 7% и неустойчивый государственный долг, то умеренные республиканцы, скорее всего, будут выступать против снижения налогов, ведь такое решение может еще больше усугубить плачевные финансовые перспективы.

Кроме того, популистская Республиканская партия не станет тратить значительный политический капитал на снижение налогов для "разбуженного" сектора бизнеса. Наибольшее влияние на экономику президентство Трампа может оказать в вопросе расходов на оборону.

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Что касается Украины, то здесь, очевидно, необходимо заключить договор по примеру сделки Финляндии с Иосифом Сталиным в 1940 году, которая уступила территорию в обмен на мир. Альтернативой такой сделке может стать полное уничтожение Украины или военное поражение России, которое может склонить Владимира Путина к развертыванию тактического ядерного оружия.

В случае с Китаем, то вступление США в войну, чтобы защитить Тайвань, может повторить кубинский ракетный кризис, когда Вашингтон снабжал гарнизон осажденного острова, только на этот раз в ход могли бы пойти ядерные ракеты.

Напрашивается очевидная сделка, в рамках которой Китай через какое-то время вернет себе Тайвань, а тем временем прекратит враждебную морскую деятельность в южной части Тихого океана и агрессивный шпионаж против Запада. За эти годы тайваньская полупроводниковая промышленность может быть перенесена вместе с работниками, которые не захотят жить под властью Си.

Возвращение Трампа в Белый дом - последние новости

Дональд Трамп не раз говорил, что, если его снова изберут президентов США, то он быстро завершит войну в Украине.

В частности, политик пообещал, что вскоре после победы на выборах, еще до того, как он займет Овальный кабинет, он урегулирует эту ужасную войну между Украиной и РФ. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон полагает, что Трампу хватит смелости спасти украинское государство.

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