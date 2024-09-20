По словам Трампа, он отстает от Камалы Харрис среди американских евреев.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что еврейские американские избиратели будут частично виноваты, если он проиграет выборы 5 ноября вице-президенту страны Камале Харрис, которая является кандидатом от Демократической партии, пишет Reuters.

Экс-президент США во время комментариев на Национальном саммите Израильско-американского совета в Вашингтоне пожаловался на то, что он отстает от Харрис среди американских евреев.

Трамп отметил, что Израиль, скорее всего, прекратит свое существование в течение двух лет, если Харрис победит на выборах, поэтому евреи будут частично виноваты в таком результате, ведь они, как правило, голосуют за демократов.

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"Если я не выиграю эти выборы - а еврейский народ действительно будет иметь к этому большое отношение, если это произойдет, потому что если 40%, я имею в виду, 60% людей голосуют за врага - Израиль, по моему мнению, прекратит свое существование в течение двух лет", - отметил Трамп в своем обращении к толпе.

В частности Трамп ссылался на опрос, который, как он заметил, показал, что Харрис получила 60% поддержки среди американских евреев. Также он расстроился из-за того, что на выборах 2016 года, которые он выиграл, и на выборах 2020 года, которые Трамп проиграл президенту-демократу Джо Байдену, он получил менее 30% голосов среди американских евреев.

"Неясно, на какой опрос ссылался бывший президент, но недавний опрос Pew Research показал, что американские евреи отдают предпочтение Харрис, а не Трампу - 65% против 34%", - отметили в Reuters.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение. Известно, что стрельба произошла, когда он выходил из гольф-клуба в Вест-Палм-Бич.

"Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его окрестностях. На данный момент никаких подробностей", - заявил в воскресенье днем представитель экс-президента США Стивен Чунг.

В то же время Трамп сообщил, что причиной нового покушения стала "риторика" его политических оппонентов - действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

"Он (стрелок) поверил риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней. Их риторика заставляет в меня стрелять, хотя я - тот, кто собирается спасти страну, а они разрушают страну - как изнутри, так и извне", - отметил он.

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