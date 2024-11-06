Трамп неоднократно озвучивал намерения наказать своих политических врагов, и сейчас у него стало меньше сдерживающих факторов для этого.

Дональд Трамп победил на выборах президента США. После возвращения в Белый дом он может попытаться отомстить своим политическим оппонентам. Издание Politico составило перечень известных американских политиков, которые могут стать первыми политическими заключенными в новейшей истории США.

Авторы публикации отмечают, что в течение многих лет Трамп наполнял свои речи и посты в социальных сетях мстительными призывами к судебному преследованию, заключению, депортации и даже казни своих политических оппонентов, его критиков и представителей СМИ. В последние недели кампании 2024 года он подтверждал эти обещания возмездия.

Многие сторонники Трампа отвергли эти угрозы как предвыборную риторику. Но другие - включая некоторых из ближайших советников Трампа - зловеще предупреждают, что он, скорее всего, воплотит эти угрозы в жизнь. Ведь теперь ему не надо заботиться о рейтингах, поскольку он уже не сможет баллотироваться на новый президентский срок. А недавнее решение Верховного суда США, которое предоставляет президентам широкий иммунитет от уголовной ответственности даже после отставки, может придать ему смелости для начала репрессий.

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Итак вот перечень людей, которым, по словам самого же Трампа, отныне стоит волноваться за свою свободу, а возможно и жизнь:

Действующий президент Джо Байден . Трамп часто называл Байдена коррумпированным, а в июне заявил, что его следует "арестовать за государственную измену". Действующий вице-президент Камала Харрис . Трамп возлагал непосредственно на Харрис ответственность за миграционный кризис в США и утверждал, что люди были "убиты из-за ее действий на границе". Бывший президент Барак Обама . В 2020 году Трамп обвинил Обаму в "предательстве" за то, что Трамп описывает как слежку ФБР за его президентской кампанией 2016 года из-за подозрения в связях с Россией. В августе этого года Трамп перепостил в соцсети сообщение с призывом к "публичным военным трибуналам" над Обамой. Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон . Во время выборов 2016 года Трамп неоднократно призывал к заключению Клинтон из-за скандала с утечкой секретной информации из ее почтового ящика. В июне этого года Трамп сказал, что бросить жену президента и бывшего госсекретаря в тюрьму это "ужасный путь, на который они нас ведут, и очень возможно, что это случится с ними". Бывший спикер Нэнси Пелоси . В сентябре Трамп заявил, что Пелоси должна быть привлечена к уголовной ответственности в связи с продажей ее мужем акций Visa за несколько месяцев до того, как Министерство юстиции подало в суд на компанию за якобы нарушение антимонопольного законодательства. Он также возложил на нее ответственность за погром в здании Конгресса, который 6 января 2021 года совершили сторонники Трампа. Хантер Байден и остальные члены семьи Байденов . Трамп заявил, что назначит специального прокурора для расследования, по его словам, коррупции, связанной с семьей Байдена. Он не дал четкой информации о том, кого и за что будет расследовать, но иногда говорил о деньгах, которые сын Байдена Хантер получал из китайских источников. Основатель Facebook Марк Цукерберг . Трамп и некоторые его союзники резко критиковали Цукерберга после того, как он и его жена Присцилла Чан выделили 420 миллионов долларов в 2020 году на улучшение избирательной инфраструктуры. Сторонники Трампа утверждают, что эти деньги были слабо завуалированным заговором, направленным на подрыв его переизбрания.

Кроме того список потенциальных политзаключенных включает еще ряд представителей правоохранительной системы США, причастных к расследованиям против Трампа, а также других бывших должностных лиц различных государственных органов США и даже журналистов.

Выборы в США: чего ждут от победы Трампа

Как писал УНИАН, в Евросоюзе опасаются начала торговой войны с США после победы Трампа на выборах. Ведь частью его предвыборной платформы было обещание введения пошлин на европейские товары.

Также мы рассказывали, что, по мнению экс-президента Финляндии Саули Ниинистьо, после прихода к власти Дональд Трамп будет давить на Украину, требуя гибкости в вопросах заключения мира с Россией.

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