США осудили решение Гонконга об отсрочке парламентских выборов

Помпео отметил, что если власти Гонконга не пересмотрят свое решение, то он "продолжит свой путь к тому, чтобы стать еще одним коммунистическим городом Китая".

Соединенные Штаты осудили решение правительства Гонконга отсрочить на год выборы в местный парламент, запланированные на 6 сентября.

Официальное заявление сделал Госсекретарь США Майк Помпео.

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В сообщении говорится, что нет никаких веских причин для такой длительной задержки.

"Вероятно, Гонконг больше никогда не сможет проголосовать - ни за что, ни за кого. Эта сомнительная акция подтверждает, что Пекин не намерен соблюдать обязательства, которые он взял на себя перед населением Гонконга и Великобританией", - заявили в Госдепартаменте.

Помпео отмечает, что если власти Гонконга не пересмотрят свое решение, то он "продолжит свой путь к тому, чтобы стать еще одним коммунистическим городом Китая".

Хронология событий

С 2019 года в городе проходят массовые акции протеста в ответ на действия китайских властей по ограничению автономии Гонконга. После начала эпидемии они практически прекратились. Китайские власти недавно приняли закон о национальной безопасности, который оппозиция и несколько стран Запада, включая США, рассматривают как нарушающий договоренности об автономии Гонконга.

В последние дни число новых выявленных случаев заболевания в городе за сутки превышает 100. Население Гонконга составляет более 7,5 млн человек.

31 июля 2020 года власти Гонконга объявили о переносе назначенных на сентябрь выборов в законодательное собрание. Назначенная Пекином руководитель Гонконга Керри Лам заявила, что это решение принято из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Голосование перенесено на год - на сентябрь 2021 года.

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