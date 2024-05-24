В случае смены правительства, решимость Великобритании встать на сторону Украины, противостоять российской агрессии и преследовать Путина за его военные преступления не изменится.

Перед предстоящими выборами в Великобритании 4 июля лидер оппозиции Кир Стармер прилагает все усилия, чтобы его партия не воспринималась как "мягкая" в вопросах обороны.

Как пишет Politico, это означает практически единый фронт с правительством консерваторов в вопросах внешней политики - и непоколебимую приверженность НАТО и войне на Украине.

"Меньше всего в Украине хотят видеть, как политические партии в Великобритании ссорятся по поводу того, что для них является жизнью или смертью", - сказал Стармер в воскресенье.

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Однако лейбористы пытаются убедить не только британскую общественность. Теневой министр иностранных дел Дэвид Лэмми и теневой министр обороны Джон Хили в этом месяце отправились в Киев, чтобы заверить своих коллег в том, что лейбористское правительство Великобритании будет полностью привержено военным усилиям Украины.

"Если после выборов произойдет смена правительства, решимость Великобритании встать на сторону Украины, противостоять российской агрессии и преследовать [президента России Владимира] Путина за его военные преступления не изменится", - заявил Хили.

В то же время глава партии Тори, нынешний премьер-министр Риши Сунак, заявил, что премьерство Стармера фактически ободрит Путина. Ранее он также намекнул, что Стармер симпатизирует террористам, учитывая, что лидер лейбористов представлял интересы подозреваемых в терроризме, когда был адвокатом по правам человека в 1990-х и 2000-х годах.

"Войны на Украине и в Газе, а также более широкая озабоченность Запада тем, что Сунак называет "осью авторитаризма", будут неоднократно упоминаться в ходе кампании, чтобы подчеркнуть текущий момент глобальной нестабильности", - пишет Politico.

Британия обвинила Китай в помощи России

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что их разведка имеет данные о предоставлении или подготовке к предоставлению Китаем смертоносной помощи России.

В ответ на это Китай обвинил Великобританию в том, что она якобы помешала Украине и России договориться о мире в начале полномасштабной войны.

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