Он уточнил, что объявит о назначении других кандидатов в ближайшее время.

Демократ Джо Байден пообещал, что в его кабинет и администрацию войдут мужчины и женщины разных рас.

Читайте такжеБайден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентстваРанее он представил кандидатов на должности госсекретаря, советника по нацбезопасности, директора Национальной разведки и Департамента внутренней безопасности.

«Это будет самый разнообразный кабинет: раса, цвет, пол»,— сказал Байден журналистам. Он уточнил, что объявит о назначении других кандидатов в ближайшее время.

Планируется, что пост госсекретаря займет Энтони Блинкен, Джейк Салливан станет советником по нацбезопасности, Аврил Хайнс — директором Национальной разведки, Алехандро Майоркас возглавит Департамент внутренней безопасности. Пресс-секретарем Белого дома может стать Джен Псаки.

Выборы президента США

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Автор: УНИАН