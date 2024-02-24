Президент Польши подчеркнул, что Украина сегодня нуждается в решительной поддержке партнеров так же, как нуждалась в первые дни российского вторжения.

Украина так же нуждается в мощной поддержке партнеров, как и в первые дни полномасштабного вторжения. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в своем заявлении ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Польша с самого начала поддерживала борьбу Украины. С настоящей гордостью вспоминаю отношение миллионов поляков, которые с первых часов войны открыли свои сердца и дома для наших соседей, которые бежали от трагедии войны. (...) Польша предоставила собственное оружие, которое помогло украинской армии остановить натиск россиян. Более 300 танков, гаубиц, бронетранспортеров и, наконец, наши самолеты. Когда это было больше всего нужно, когда не все хотели давать такую поддержку", - сказал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что поляки "поддерживали, поддерживают и будут поддерживать" Украину в ее борьбе против агрессора.

Видео дня

"Сегодня эта поддержка все еще крайне необходима. Несмотря на усталость от войны. Свободный мир не может позволить Путину и России торжествовать. Если это произойдет, рано или поздно нас ждет новая война", - сказал он.

Дуда также упрекнул Запад за то, что в 2008 году не захотели брать Украину и Грузию в НАТО, чтобы "не раздражать Россию". Он подчеркнул, что нынешней войны не было бы, если бы Украина уже была членом оборонного альянса.

"Для некоторых членов НАТО это должно быть большим укором совести", - сказал Дуда.

Вторая годовщина полномасштабной войны в Украине

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский записал видеообращение из Гостомеля, стоя на фоне уничтоженных российскими войсками украинских самолетов. В своем обращении к нации президент подчеркнул, что именно с захватом Гостомеля Кремль надеялся осуществить свой план "взять Киев и Украину за три дня".

Также мы рассказывали, что ряд мировых лидеров сделали заявления ко второй годовщине войны. В частности высказались лидеры Германии, Канады, Испании и других стран.

Вас также могут заинтересовать новости: