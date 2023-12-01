Председатель Евросовета подчеркнул, что Украина уже является стратегическим партнером ЕС.

Президент Европейского совета Шарль Мишель объяснил, почему идея премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подписать соглашение о стратегическом партнерстве Украины с ЕС вместо решение о вступлении не имеет никакого смысла.

Как пишет Reuters, Мишеля попросили прокомментировать призыв Венгрии подписать "стратегическое партнерство" с Киевом вместо того, чтобы позволить Украине продвинуться на пути к возможному членству в ЕС.

Это заявление Орбан сделал накануне саммита лидеров ЕС 14-15 декабря, на котором требуется единодушие всех 27 государств-членов блока, чтобы согласиться начать переговоры о вступлении с Украиной. Комментарии Орбана угрожают сорвать это решение.

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Председатель Евросовета отреагировал на замечание, заявив, что у ЕС уже есть соглашение об ассоциации с Киевом.

"У нас есть соглашение об ассоциации с Украиной, которое предлагает много возможностей для тесного сотрудничества с Украиной. В декабре мы проведем глубокие дебаты с 27 коллегами, чтобы оценить, какое решение мы примем", - сказал он.

В чем заключалась идея Орбана

Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил "компромиссное" решение относительно вступления Украины в ЕС. Он заявил, что Европейский Союз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не начинать переговоры о членстве в ЕС. По его словам, такая договоренность может длиться от пяти до десяти лет, чтобы "поработать вместе", и лишь после этого поднять вопрос членства.

14-15 декабря состоится заседание Европейского совета на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС. где должно быть принято решение о том, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Киев начать переговоры о членстве.

Любое такое решение требует единодушия всех 27 стран-членов Евросоюза, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие. Венгерский премьер неоднократно заявлял, что его страна не поддержит предложение комиссии в ее нынешнем виде.

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