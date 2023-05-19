Украина предлагала Венгрии различные варианты урегулирования конфликта, но Будапешт продолжает блокировать евроинтеграцию.

Венгрия спекулирует вопросом своего национального меньшинства и использует его для блокирование работы Украины в НАТО.

Как рассказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью LIGA.net, в течение последних лет наше государство предлагало Будапешту различные варианты урегулирования конфликта. Речь идет о разных консультационных механизмах, переговорщиках, отсрочке положений закона об образовании, различных комиссиях для учета беспокойств нацменьшинства.

"НАТО в принципе не является платформой для обсуждения прав нацменьшинств. Но, к сожалению, страна просто использует принцип консенсуса для блокировки нашей работы в Альянсе", - отметила Галибаренко.

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Она напомнила, что с 2017 года Венгрией были заблокированы все заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне выше послов. Лишь год назад, после начала полномасштабного вторжения РФ, удалось созвать комиссию Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел благодаря генсеку Йенсу Столтенбергу и объединению всех членов альянса кроме одной страны.

"Теперь мы нацелились на комиссию Украина-НАТО в Вильнюсе с участием президента Украины. Венгрия уже выражает свои протесты и угрожает тем, что будет блокировать это мероприятие. Венгрия спекулирует на наших проблемах", - рассказала Галибаренко.

В то же время она отметила, что "проблемы нацменьшинств" в Украине в той или иной степени есть и с другими государствами, в частности Польшей, Словакией, Румынией. "Но они выносят это за пределы международных организаций. И это совсем не мешает этим странам поддерживать нас, как военным путем, так и невоенным", - сказала Галибаренко.

Говоря о том, являются ли реальными угрозы Венгрии блокировать сближение Украины с НАТО, посол отметила, что не может спрогнозировать действия венгерских властей.

"Я не могу предсказать действия Венгрии в Вильнюсе. До последнего буду надеяться, что Венгрия поймет: должна быть на стороне Украины в этой войне. Если они этого не поймут - мы будем дальше давить свою линию", - сказала она.

Венгрия блокирует интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Венгрия вернулась к блокировке участия Украины в рамках Комиссии Украина-НАТО. Поэтому главе МИД Дмитрию Кулебе пришлось участвовать в официальной встрече глав МИД стран НАТО в формате отдельной встречи.

Тогда же глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство Виктора Орбана будет всячески препятствовать участию Киева в заседаниях комитета НАТО-Украина до решения вопроса нацменьшинств.

В марте этого года Альянс созвал встречу Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, проведение которых Венгрия успешно блокирует последние шесть лет. Сиярто раскритиковал это решение заявив, что оно якобы нарушает единство НАТО и процедуру единодушия. Он признал, что Венгрия ничего не может сделать против этого, поэтому примет к сведению решение Йенса Столтенберга.

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