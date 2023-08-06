Он заявил, что эти мирные переговоры не будут успешными, поскольку агрессора туда не позвали.

Скандальный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал очередной бред о переговорах по украинской формулы мира в Саудовской Аравии. Политик начал свою публикацию с довольно здоровых мыслей, но "скатился" к традиционным угрозам и громким заявлениям.

Реакция Медведева на переговоры в Джидде появилась в его Телеграм-канале. Опальный шут Путина заявил, что "трудно осуждать желание закончить войну и невозможно спорить со ссылками к Уставу ООН при понимании того, что, кроме суверенитета, там есть еще и право наций на самоопределение".

Впрочем, Медведев заявил, что все предложения о мире якобы имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий:

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1. Участие обеих сторон конфликта - "а этого нет", поскольку агрессорку Россию к этим переговорам не привлекли.

2. Учтение исторического контекста - "а он такой: страны Украины никогда не было до 1991 г. Она обломок Российской империи".

3. Учтение текущих реалий - "а они такие: Украина находится на стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию".

"Тот посредник, который готов признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Остальные-никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", - написал он.

Саммит по миру в Украине

Напомним, что 5 августа в Саудовской Аравии стартовал двухдневный саммит, посвященный проблеме мирного урегулирования войны в Украине. Его участниками стали около 40 стран мира, в том числе Индия, Китай и Бразилия, которые отказались вводить санкции против России.

The New York Times охарактеризовало это событие как старт украинского дипломатического наступления против России. Киев пытается перетянуть на свою сторону влиятельные страны, которые до сих пор пытались держать нейтралитет.

Впрочем, другие эксперты имеют не столь лестные прогнозы. По мнению аналитиков, больших надежд на эту встречу возлагать не стоит. Сейчас продолжается только обмен мнениями и аргументами, о выработке конкретных решений пока речь не идет.

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