Рыбу удавалось заметить всего четыре раза за всю историю наблюдений.

У берегов Тасмании впервые за 22 года была замечена редкая рыба семейства брахионихтиевые с плавниками-"руками", которая обитает только в Австралии.

Рыбу удавалось заметить всего четыре раза за всю историю наблюдений, в последний раз ее видел дайвер около берегов Тасмании в 1999 году.

Опасаясь за выживание этого вида, рыбу недавно классифицировали как находящуюсяся под угрозой исчезновения. Однако теперь австралийские исследователи утверждают, что снова нашли ее на записи глубоководной камеры, сделанной ранее в этом году в морском парке.

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Ученые думали, что эта рыба является мелководным видом, который обитает в защищенных бухтах, но теперь ее обнаружили на глубине 150 м (390 футов) у дикого южного побережья Тасмании.

"Это захватывающее открытие и дает надежду на дальнейшее выживание розовых рыб, поскольку очевидно, что у них более широкая среда обитания и распространения, чем считалось ранее", - сказал ведущий исследователь и морской биолог Невилл Барретт, доцент Университета Тасмании.

Розовая рыба с "руками"-плавниками - один из 14 видов рыб, встречающихся только вокруг острова Тасмания, расположенного к югу от материковой части Австралии. Согласно названию, этот вид имеет огромные "руки", на которых может "ходить" по морскому дну в дополнение к плаванию.

Напомним, ранее в Австралии нашли смертоносного паука. Смотрители парка, куда доставили коробку с насекомым, назвали огромную самку арахнида "мегапауком".

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