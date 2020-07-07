Белый дом официально уведомил ООН и Конгресс о выходе США из ВОЗ

Окончательный выход США из ВОЗ состоится в течение года, то есть до июля 2021 года.

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.

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О решении Белого дома сообщил сенатор-демократ Роберт Менендес на странице в Twitter.

"Конгресс получил уведомление о том, что глава США официально вывел страну из состава ВОЗ в разгар пандемии. Было бы несправедливо назвать ответ Трампа на коронавирус просто хаотичным и непоследовательным. Это не защитит жизни или интересы американцев - это оставит американцев больными, а Америку - одинокой", - написал он.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с содержанием уведомления, окончательный выход США из ВОЗ состоится в течение года, то есть до июля 2021 года.

Кроме этого, США также официально уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Соответствующее заявление передано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщил во вторник, 7 июля, высокопоставленный представитель администрации США агентству новостей dpa, передает DW.

По его словам, выход вступит в силу через год - 6 июля 2021 года.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за ее ошибки в реагировании на пандемию коронавируса.

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