Как отмечает президент, хоть США сейчас не готовы к этому шагу, однако все в руках Трампа.

Президент США Дональд Трамп вполне способен выполнить свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа. Для этого он должен сделать лишь один шаг - взять Украину в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский в интервью для представителей Европейского вещательного союза.

Однако, как отметил президент, проблема в том, что США не готовы к этому шагу.

"Лучшие гарантии безопасности - НАТО. Да. Но США не готовы на этот шаг. Самый дешевый. Самый быстрый. Самый гарантированный. Точно не хрупкий. И точно, если Америка решит взять Украину в НАТО - это можно будет засчитать, что Трамп сделал за 24 часа то, что он когда-то говорил. Мне кажется, что это в его руках", - сказал Зеленский.

Видео дня

Дональд Трамп и война в Украине

Как сообщал УНИАН, еще во время предвыборной гонки тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал закончить войну России против Украины за 24 часа. Впоследствии, когда занял пост главы Белого дома, Трамп признал, что положить конец войне быстро не удастся, ведь вопрос является более сложным, чем он думал.

Согласно заявлениям главы Белого дома, Украина при его президентстве не будет приглашена в НАТО. Трамп это объясняет тем, что именно шаги нашей страны в НАТО стали причиной нападения России.

В начале марта премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину 5 статью НАТО о совместной обороне, но без прямого членства Киева в этом альянсе. По ее словам, этот вариант является лучшей гарантией послевоенной безопасности для Украины, чем идея с введением европейских войск в Украину как миротворцев и гарантов мира.

Вас также могут заинтересовать новости: