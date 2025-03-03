Каким будет вклад США в европейский план, и будет ли вообще, Уолтц уточнять не стал.

В Белом доме приветствуют усилия Европы, направленные на прекращение войны в Украине. Такое заявление сделал советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц.

"Мы приветствуем европейцев, которые берут на себя ведущую роль в обеспечении европейской безопасности. Я имею в виду, что это было основой. Они должны инвестировать в возможности для этого", – приводит его слова CNN.

Такое заявление прозвучало после того, как в Лондоне состоялся саммит лидеров ЕС, где рассматривались варианты обеспечения мира в Украине. Каким будет вклад США в европейский план, да и будет ли вообще, Уолтц уточнять не стал.

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"Они, безусловно, демонстрируют волю, и они – и Стармер, и Макрон – продемонстрировали эту волю на прошлой неделе, до пятницы. У нас также был Генеральный секретарь НАТО, который разговаривал по телефону с президентом еще до того, как пришел президент Зеленский. Поэтому мы приветствуем то, что Европа делает шаг навстречу Европе, но они также должны инвестировать в способность делать это", – продолжил он.

Уолтц добавил, что то, что Европа планирует увеличить свой вклад в безопасность Украины, было очевидным еще до визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

"Все это было доказательством и неоднократно сообщалось украинцам, и он мог бы тогда поехать с экономическими гарантиями, которые принесли бы пользу Украине и миру в течение целого поколения", – резюмировал советник Трампа.

Усилия Европы по завершению войны в Украине

2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров по обеспечению мира в Украине. Посетил его и президент Украины Владимир Зеленский.

После мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон предлагают ввести в Украине месячное перемирие, которое будет действовать "в воздухе, на морях и в энергетике".

В то же время британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон намерен собрать "коалицию желающих", которая обеспечит выполнение любого мирного соглашения по Украине. Великобритания собирается взять на себя ведущую роль в этой коалиции.

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