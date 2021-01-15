Все больший выход Киева из-под влияния Российской неформальной империи станет крупнейшей геополитической переменой со времен распада СССР.

Одной из самых знаковых дат в 2021 году будет 30-я годовщина распада Советского Союза. Историческая важность того события несомненна. Но разные страны на постсоветском пространстве будут очень по-разному ее отмечать.

Для стран Балтии распад СССР все больше становится далеким воспоминанием минувшей эры. В России Владимира Путина это открытая рана и источник национального унижения. А в Украине - не завершенное дело. Об этом своей статье пишет эксперт Atlantic Council Питер Дикинсон.

Читайте такжеRFERL: Россия вынуждена изменить подход к соседям, старые методы слишком дорогиеМного проблем, с которыми столкнулась постсоветская Украина, проявлялись и в других уголках бывшей советской империи. От хронической коррупции и могущественных олигархов до запустения инфраструктуры и распространенной бедности - крупнейшие политические проблемы, с которыми украинское общество имело дело с 1991-го, были типичными для всего региона. Но украинский опыт отличается от опыта других стран ролью России в нем.

Из всех бывших республик СССР Украина занимает особое место в российской воображении, которое ставит страну очень близко к ядру российской самоидентичности. Даже сегодня многие россияне не могут воспринять факт, что Украина - отдельная и независимая страна. И это неудивительно. Современная Россия берет свое начало из древней Украины и могучего государства, которое возникло в раннем Средневековье вокруг украинской столицы Киева. Другие украинские города, такие как Одесса, Харьков, Донецк, тоже сыграли важные роли в российской национальной истории рядом с целыми украинскими регионами вроде Донбасса и Крыма.

От религии до родственных и культурных связей, две современные страны остаются достаточно близкими. Но эти отношения далеко не равные. Наоборот, Россия доминировала над Украиной так долго, что смогла исказить саму суть украинской национальной идентичности.

Начиная с 1600-х годов, столетия все более прямого российского контроля над Украиной сопровождались волнами русификации. Похожие процессы происходили и в других уголках царистской и советской империй. Но нигде они не были столь интенсивными, как в Украине. За сотни лет российские власти активно искореняли ростки отдельной и выразительной украинской идентичности. Украинцев ограничили до статуса "малороссов", их язык высмеивали и запрещали как ненужный диалект. Их историю стерли или переписали, чтобы она соответствовала имперским взглядам России.

Читайте такжеAtlantic Council: Распад СССР до сих пор продолжаетсяМежду тем, большое количество россиян поощряли селиться в Украине, особенно в слабо заселенных степях на юге и востоке страны. Сегодня эти регионы остаются ядром российского влияния. Во времена Иосифа Сталина русификация Украины достигла апокалиптических масштабов. Искусственный голод 1932-1933 годов убил миллионы украинцев. А годы сталинского террора умышленно атаковали духовных, интеллектуальных и культурных лидеров украинского народа. В последние десятилетия советской эры русификация украинского общества зашла так далеко, что вся концепция украинской государственности считалась опасным экстремизмом.

Такое прошлое делает референдум в Украине 1991 года, на котором более 92% избирателей поддержали независимость, особенно удивительным. Оно также объясняет постоянную политическую нестабильность, с которой приходится иметь дело все это время. Украинская независимость не стала окончательным завершением российского влияния. Вместо этого прямой контроль уступил место косвенному управлению через глубокое проникновение Москвы в среду политических и бизнес-элит Украины. Пророссийские политические партии и СМИ, которые поддерживает Россия, продолжают продвигать выгодные Кремлю утверждения. А Русская православная церковь придает духовное измерение этой неформальной империи.

Дальнейшее российское влияние сильно осложнило постсоветское развитие Украины. Оно породило серйозную степень враждебности определенных частей общества к повседневным проявлениям украинской государственности, а также усилило бесконечные войны памяти. Попытки переосмыслить прошлое страны с украинской позиции постоянно провоцирует протест тех, кто остается верен русскоцентричной интерпретации истории региона.

Читайте такжеBloomberg: Война на Донбассе продолжается, но человек Путина одерживает победы в УкраинеСтранные попытки Украины балансировать между российским прошлым и независимым настоящим были обречены на провал. Отношения между Киевом и Москвой так и не были полностью восстановлены после проевропейской Оранжевой революции в 2004 году. Окончательный крах произошел через 10 лет после того, когда украинцы снова вышли на улицы в знак протеста против российских попыток заблокировать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Российская военная реакция на украинский европейский выбор разоблачила уродливую имперскую реальность, которая скрывается за традиционными утверждениями Москвы о славянской дружбе. А также вместо того, чтобы спровоцировать крах украинской государственности, российское вторжение 2014 года в Крым и на восток Украины укрепило украинскую национальную идентичность, что раньше казалось невозможным. 7 лет подряд украинцы считают Россию страной-агрессором в войне за настоящую независимость Украины.

Эта борьба далека от своего завершения. А Россия до сих пор не готова признать поражение. Несмотря на вред для российского влияния в Украине от оккупации Крыма и части Донбасса, лояльная к Кремлю партия "Оппозиционный блок - За будущее" остается второй крупнейшей политической силой в украинском парламенте. Пророссийские силы до сих пор контролируют большую часть основных СМИ в Украине. А российская поп-культура остается частью украинской повседневной жизни.

Вместе с тем, совершенно невозможно представить любой сценарий, который бы позволил вернуть довоенный статус-кво 2014 года. Конфликт затронул слишком много жизней и разбил слишком много иллюзий, чтобы это произошло. Каждый день на протяжении почти 7 лет десятки тысяч украинских солдат защищают свою страну от российской агрессии. Давние экономические связи разорваны. Широкие семьи прекратили общение. Между тем, все украинское население стало свидетелем зловещей пропаганды, которую Россия без устали распространяет, чтобы очернить имя Украины. Все это делает примирение очень далекой перспективой. Но когда оно все же состоится, отношения между странами и близко не будут такими тесными, как прежде.

Читайте такжеAtlantic Council: В глобальной гибридной войне России все дороги ведут в УкраинуЕдинственный реалистичный прогноз говорит, что влияние России будет постепенно сокращаться в течение ближайших десятилетий. Поскольку настоящее советское поколение украинцев будет сокращаться и подменяться постсоветскими украинцами. Последние более связывают свое будущее с Западным миром. Москва еще много лет будет сохранять возможности для давления на Украину. Но она все же не сможет диктовать ей курс событий.

Запад российской неформальной империи в Украине станет крупнейшим геополитическим следствием распада СССР. Чрезвычайно медленный темп этого процесса делает его важность неочевидной. Но он потенциально способен изменить политическую карту Европы. С приближением 30-й годовщины падения Советского Союза Украина, как никогда, близка к тому, чтобы бежать из российской сферы влияния. И ответственен за это сам Владимир Путин.

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Перевод: Лесь Дымань