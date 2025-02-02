Возвращение правых на политическую арену в разных странах - требования современного мира, считает подполковник Жорин.

Большинство европейских стран сегодня вообще не готовы к войне ментально и внутренне. Даже там, где есть оружие, там нет населения, которое готово воевать. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), подполковник ВСУ Максим Жорин.

"Влияние левацкой идеологии многих государств привело к тому, что они потеряли свою силу и совершенно не готовы к сопротивлению. И здесь речь не об оружии даже, а о внутреннем нравственном состоянии общества, - объяснил он. - Поэтому наблюдаем тенденцию возвращения правых на политическую арену в разных странах. Таковы требования современного мира. Правда, пока это в большинстве своем правый популизм".

По его словам, Украина же стала примером государства, которое на практике показало эффективность правых сил:

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"Именно националисты стали в авангарде борьбы - и на Майдане, и в 2014-м, и в 2022-м. Хотя годами здесь навязывалось совсем другое мнение, мы доказали, что правое движение - это в первую очередь о защите государства и конструктиве".

Напомним, ранее Жорин высказывал мнение, что максимальная помощь Украине и единственный вариант не пустить Россию дальше - подготовка к войне в европейских странах:

"Но уровень готовности к войне, состояние общества внутри западных государств довольно печальные. Спустя годы навязывания гипертрофированной толерантности, демилитаризации, большинство населения там даже морально не готово к какому-либо сопротивлению. А характер в этом случае - главное".

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