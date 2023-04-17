Уже три дня в Судане идет внезапная война между государственными военными структурами, претендующими на власть.

В Судане погибли не менее 97 мирных жителей и 365 получили ранения в результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования, борющимися за власть в стране. Об этом пишет The Guardian.

Из-за продолжающихся боев поток раненых не ослабевает, в местных больницах ощущается дефицит медикаментов.

"В нескольких из девяти больниц в Хартуме, принимающих раненых мирных жителей, закончились кровь, оборудование для переливания, внутривенные жидкости и другие жизненно важные материалы", — заявили во Всемирной организации здравоохранения.

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Информация из зоны конфликта поступает противоречивая. Противоборствующие стороны заявляют о своих успехах. Известно, что боевые действия продолжаются не только в столичном регионе, но и в провинциях. В частности, в городе Ньяла (Южный Дарфур) некоторые районы буквально обезлюдели – гражданские вынуждены были бежать из-за боев.

"Здесь никого не осталось, бой был тяжелым, людям пришлось бежать, и сообщения о мародерстве со стороны вооруженных сил — они любят брать машины, даже если машина не может двигаться, они просто [берут ее] на более крупной машине", — рассказала местная жительница.

В воскресенье соседние страны активизировали усилия по прекращению насилия. Египет уже выступил с предложением стать посредником в переговорах. По заявлению Офиса президента Кении, принять участие в переговорах готовы президенты Кении, Южного Судана и Джибути.

"Давно вызывавший опасения насильственный кризис между двумя основными фракциями правящего военного режима угрожает дестабилизировать не только Судан, но и большую часть региона, а также обостряет борьбу за влияние, в которой участвуют крупные державы Персидского залива, США, ЕС и Россия", – пишет The Guardian.

Война в Судане – что известно

Боевые действия в Судане вспыхнули утром в субботу на фоне затяжного политического кризиса. В противостоянии схлестнулись армия и так называемые Силы быстрого реагирования, руководители которых ранее пытались вместе наладить стабильную работу правительства, но имели много противоречий между собой.

Случайными заложниками внезапной вспышки боевых действий оказались многочисленные иностранцы, в том числе украинцы. Известно, что во время боев за столичный аэропорт сгорел украинский пассажирский самолет.

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