Конфликты в таких регионах, как Ближний Восток, могут приобрести гибридный характер, привлекая множество игроков и интересов.

Ближний Восток находится на грани региональной войны, 7 октября исполнился год с начала конфликта между Израилем и ХАМАС. Чем дольше длится война, особенно в давних геополитических очагах напряженности, тем больше вероятность ее распространения не только в военной сфере, но и в гибридных войнах, где пересекаются политические, стратегические и экономические интересы. Война России против Украины является примером того, что может ожидать Ближний Восток, пишет Foreign Policy.

Хотя полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года привлекло мировое внимание, конфликт начался раньше - с Евромайдана в 2014 году, аннексии Крыма и поддержки Россией сепаратистов на востоке Украины. Международные усилия по урегулированию конфликта потерпели неудачу, что привело к эскалации напряженности и перерастанию ее в полномасштабную войну.

Гибридное измерение этого конфликта стало ключевым аспектом. Оно охватывает все - от санкций и кибератак до прокси-войны между Москвой и Киевом, которая выходит далеко за пределы Европы.

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Санкции, введенные США и ЕС против России, стали важным средством давления на Москву без прямого военного вмешательства. Запад ввел тысячи санкций против лиц, компаний и секторов, в частности банковской и энергетической отраслей. Для ограничения обходных схем используются вторичные санкции против стран и компаний, сотрудничающих с Россией. Например, банки в Кыргызстане сотрудничают с российскими учреждениями, нарушая санкции, что грозит стране изоляцией.

Кибератаки стали инструментом как для Украины, так и для России, направленным на критическую инфраструктуру и правительственные учреждения. Прокси-конфликты также распространились на Ближний Восток и Африку, где Россия и Украина поддерживают разные силы, как в Судане и Мали.

Все это подчеркивает, что конфликты в таких регионах, как Ближний Восток, могут приобрести гибридный характер, вовлекая множество игроков и интересов. Длительный конфликт грозит вовлечением новых участников и дальнейшими экономическими и стратегическими последствиями.

Война на Ближнем Востоке - последние новости

Как сообщал УНИАН, Израиль ликвидировал нового главаря "Хезболлы". По информации местных СМИ, Хашим Сафи ад-Дин был ликвидирован в результате израильского авиаудара по Бейруту 4 октября.

Сафи ад-Дин возглавил "Хезболлу" несколько дней назад, после ликвидации Хасана Насраллы, который руководил этой группировкой более 30 лет.

Также мы писали, что экс-президент США, нынешний кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп высказался за атаку по ядерным объектам Ирана. Он, в частности, раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена, который призвал Израиль к сдержанности.

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