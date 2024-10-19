К счастью, в результате атаки беспилотника никто не пострадал.

Ливанский беспилотник атаковал частную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Об этом сообщила канцелярия Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

В пресс-службе Нетаньяху подтвердили, что информация об атаке на дом является правдивой. Ранее об этом написало издание Walla со ссылкой на очевидцев. Соседи Нетаньяху слышали сильный взрыв. По данным СМИ, дрон летел в сопровождении вертолета.

Премьера и его жены Сары в момент атаки дома не было, в результате атаки никто не пострадал. Как пишет Euronews, ссылаясь на заявление правительства, сообщает, что это был дрон ливанской группировки "Хезболла".

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Война на Ближнем Востоке - последние новости

Как сообщал УНИАН, Израиль ликвидировал нового главаря "Хезболлы". По информации местных СМИ, Хашим Сафи ад-Дин был ликвидирован в результате израильского авиаудара по Бейруту 4 октября.

Сафи ад-Дин возглавил "Хезболлу" несколько дней назад, после ликвидации Хасана Насраллы, который руководил этой группировкой более 30 лет.

Также мы писали, что экс-президент США, нынешний кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп высказался за атаку по ядерным объектам Ирана. Он, в частности, раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена, который призвал Израиль к сдержанности.

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