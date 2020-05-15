Суд обязал Белый дом обнародовать письма по военной помощи Украине

Решение было принято по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации.

Судья Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в которой шла речь о военной помощи Украине и, в частности указании президента о приостановке такой помощи.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Law and Crime.

Решение было принято по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации. Ранее Белый дом отказал в предоставлении документов изданию, ссылаясь на применение исполнительной привилегии.

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"Конкретно, документы в этой категории - это электронная переписка президента или вице-президента, или непосредственных советников президента относительно президентского решения об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине", - заявила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедер Уолш.

В прошлом году в рамках рассмотрения импичмента Дональда Трампа рассматривались обвинения в том, что задержка военной помощи Украине могла осуществляться для оказания давления на украинское правительство с внутриполитической целью.

Решение администрации приостановить выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента Трампа по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса.