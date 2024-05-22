Депутат Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Германия делает недостаточно для помощи Украине.

Главный кандидат от Свободной демократической партии Германии на предстоящих выборах в Европарламент Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Францию ускорить поставки военной помощи для Украины, которая пытается отбить российское наступление.

"У нас есть проблема, что в то время, как Польша делает много как соседняя страна, Германия делает много, Франция делает относительно мало", - отметила она в интервью Politico.

Также накануне встречи министров иностранных дел Германии, Франции и Польши, Штрак-Циммераманн, которая является одной из крупнейших сторонников военной помощи Украине в Германии, призвала министров предоставить больше вооружения, боеприпасов и систем ПВО. По ее словам, это нужно сделать быстро.

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"Украина не имеет времени, и все, все, все должно происходить гораздо быстрее. Я ожидаю, что Франция, именно потому, что она является важной страной, не только - и я не имею в виду это в негативном смысле - будет произносить громкие речи, но и подкреплять свои слова действиями", - отметила политик.

Кроме того, Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за то, что он не делает больше для Украины, в частности, не отправил в страну крылатые ракеты Taurus немецкого производства. Однако она добавила, что надеется на изменение мнения Шольца по этому вопросу.

"Если ситуация изменится, я также ожидаю, что мнение канцлера изменится. И я надеюсь, что когда ситуация изменится, он поймет, что совершил большую ошибку, не дав зеленый свет год назад. Так что в этом отношении надежда умирает последней", - подчеркнула она.

В свою очередь политик добавила, что Германия может сделать больше, чем предоставить ракеты Taurus, а именно предоставить зенитные боеприпасы.

Штрак-Циммерманн раскритиковала Шольца и за то, что он проводит свою предвыборную компанию, изображая себя "канцлером мира". Она заявила, что канцлеру нужно действовать быстрее, несмотря на то, что Германия уже сделала больше, чем другие страны.

"Он это тоже знает. Но он не хочет заниматься этим вопросом с такой интенсивностью. И он говорит: "Боже, Германия делает так много по сравнению с другими. Теперь очередь за другими". Но мы не можем позволить себе вести эту дискуссию. Мы можем сделать это только вместе", - подчеркнула политик.

Военная помощь для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Нидерланды передадут Украине новую партию боевых машин пехоты YPR.

"Нидерланды предоставят Вооруженным силам Украины бронированные боевые машины пехоты YPR с боевыми станциями дистанционного управления после запроса Владимира Зеленского. Жизненно важно, чтобы все страны продолжали делать вклад в Украину", - сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Также сообщалось, что Испания объявила о новом военном пакете помощи Украине. В него войдут танки Leopard и боеприпасы. Министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что Испания прилагает большие усилия и особо отметила подготовку украинских солдат.

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