Речь идет о краже около 300 велосипедов общей стоимость до 100 000 евро.

Сотрудника консульства РФ в Страсбурге, гражданина России, подозревают в перепродаже краденых велосипедов в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

Речь идет о краже около 300 велосипедов общей стоимость до 100 000 евро. 40-летний гражданин РФ продавал краденые велосипеды через сайт мелких объявлений Leboncoin.

Расследование преступления началось в начале февраля 2021 года, после того, как украли велосипед бывшего заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля. Почти сразу Фонтанель нашел свой велосипед среди объявлений на Leboncoin, где его продавали за полцены. "Продавец" же оказался водителем российского дипломата.

Фонтанель сообщил об авторе объявления полиции, вора задержали, но потом вскоре отпустили. Когда сотрудники полиции снова захотели с ним пообщаться, то в консульстве ответили, что мужчина уехал в Россию из-за проблем со здоровьем.

Сейчас россиянина объявили в розыск, а в консульстве РФ отказались комментировать дело из "соображений защиты персональных данных".

Ухудшение отношений между ЕС и РФ: что нужно знать

В начале февраля по итогам визита в РФ вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. Он констатировал, что российские власти не захотели использовать его визит в РФ для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС.

В день визита Борреля в Москву МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии за участие в митингах в поддержку оппозиционера Навального. Польша, Швеция и ФРГ в ответ выдворили трех российских дипломатов.

Кроме того, 11 февраля Боррель подчеркнул, что без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между Евросоюзом и РФ не будет.

Также ЕС ввел санкции против четырех должностных лиц, причастных к уголовному преследованию Навального.

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Автор: Олег Давыгора