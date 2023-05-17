В эфире телеканала обыграли анонс турне украинского президента и его встреч с европейскими политиками, словно рекламное объявление циркового выступления.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко требует от французского канала RTL извинений после эфира, в котором визит президента Украины Владимира Зеленского сравнили с "цирком шапито".

"Какой цинизм и бестактность, не свойственные доброжелательному народу Франции. Никакой эмпатии, никакой ответственности. Я требую извинений перед моим президентом и моим народом Украины, который страдает и борется за свою свободу, а также за вашу свободу и за возможность наслаждаться жизнью", - написал Омельченко на своей странице в Twitter.

Также он разместил видео эфира со страницы канала. В видео под названием "Цирк Зеленского, скоро здесь!" ведущая эфира сначала сообщает, что Зеленский 15 мая был в Елисейском дворце "со своим шапито".

Видео дня

После чего в эфире обыгрывают анонс турне Зеленского по Европе и его встреч с европейскими политиками, словно рекламное объявление циркового выступления.

Визиты Зеленского в Европу

14 мая президент Владимир Зеленский прибыл во Францию. Это был его второй визит со времени полномасштабной войны в Украине. Во время визита Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По итогам визита была достигнута договоренность о том, что Франция передаст Украине десятки бронемашин и легкие танки. Также Макрон объявил, что Франция открыта для обучения украинских пилотов истребителей и может начать их "уже сейчас".

Также в рамках турне по Европе Владимир Зеленский посетил Германию и Британию. Значительное внимание во время визитов уделялось вопросу самолетной коалиции для Украины.

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