В Белом доме подчеркнули, что "Россия могла бы положить конец этой войне сегодня, прекратив агрессию против Украины".

Белый дом присоединился к критике поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с Владимиром Путиным, заявив, что этот визит не сделает ничего, чтобы положить конец войне. Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявление высокопоставленного представитель администрации Джо Байдена.

"Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил совершить эту поездку в Москву, которая не будет способствовать ни делу мира, ни укреплению суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - заявил чиновник.

Он отметил, что "Россия могла бы положить конец этой войне сегодня, прекратив агрессию против Украины".

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Он также рассказал, что на предстоящем саммите НАТО Альянс объявит о новых обязательствах перед Украиной, направленных на углубление связей и закладывание основы для присоединения Киева.

"Когда среди 32 союзников будет достигнут консенсус о вступлении Украины в Альянс, Украина будет готова, по-настоящему готова с первого же дня подключиться и работать с остальными членами альянса", - сказал чиновник.

Визит Орбана в Москву - реакция западных политиков

В пятницу, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным с так называемой "мирной миссией".

Этот визит вызвал резкую волну критики в Европе. Так, Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что Орбан использует свое председательство в Евросоюзе для того, чтобы посеять путаницу. Депутат Бундестага Михаэль Рот призвал Венгрию уйти с поста председательствующей страны ЕС. Также этот визит раскритиковал и канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что Европейский Совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель.

В ответ на критику Венгрия "обиделась" и отменила запланированный визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Будапешт.

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