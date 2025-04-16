В ЕС объяснили Фицо, почему ему нельзя ехать на парад в Москву 9 мая

В Еврокомиссии отметили, что подобными военными парадами Россия пытается оправдать свою войну против Украины.

Словакия три года назад обязалась отклонять какие-либо приглашения на мероприятия в России и обязана это соблюдать. Так пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер во время брифинга прокомментировала заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что он поедет на военный парад в Москву 9 мая, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что в 2022 году страны-члены Евросоюза согласились отказываться от всех приглашений из России на подобные мероприятия. По ее словам, Словакия поддержала это решение.

Хиппер подчеркнула, что Россия использует честь окончания Второй мировой войны, чтобы оправдать свою агрессивную войну против Украины.

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"С нашей стороны важно не придавать этому легитимности, участвуя в таких мероприятиях, как этот парад. И, собственно, у нас также есть решение Совета по этому поводу: государства-члены, включая Словакию, согласились в 2022 году отклонять такие приглашения", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Кроме того, представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, ответственный за вопросы расширения, на брифинге высказался о желании президента Сербии Александра Вучича посетить военный парад в Москве. Он напомнил, что страна подала заявку на членство в ЕС.

"Решение Сербии означает, что страна хочет присоединиться к ЕС, в том числе и в вопросах внешней политики. Следовательно, ЕС хочет видеть Сербию надежным европейским партнером, который разделяет общие принципы, ценности, вопросы безопасности и процветания, и нам нужно, чтобы Сербия заверила нас в этой стратегической позиции", – заявил он.

Вучич собирается поехать на парад в Москву - что известно

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич рассматривает возможность посетить парад в Москве к 9 мая. The Telegraph, ссылаясь на заявление генерального секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Йонатана Всевьова, писало, что за это стране могут запретить вступать в Европейский Союз.

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявляла, что во время встречи 14 апреля министры иностранных дел ЕС говорили о странах, которые могут посетить церемонию в Москве. Она призвала все государства-члены блока и представителей институтов прибыть в Киев и продемонстрировать солидарность с Украиной.

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