Есихидэ Суга возглавил правящую партию Японии / фото eadaily.com
В Японии правящая Либерально-демократическая партия избрала нового главу. Им стал 71-летний Есихидэ Суга.
Читайте такжеВ Японии наступит эпоха РэйваОб этом сообщает DW.
Отмечается, что соответствующее голосование состоялось 14 сентября. Суга одержал убедительную победу, набрав 377 голосов и значительно опередив бывшего министра иностранных дел Фумио Кисиду, которого поддержали 89 голосами. Еще один кандидат на пост руководителя партии – бывший министр обороны Сигеру Исиба – получил 68 голосов.
Учитывая большинство, которое имеет Либерально-демократическая партия в нижней палате парламента страны, ожидается, что Сугу утвердят главой правительства во время запланированного на 16 сентября голосования.
Есихидэ Суга: что о нем известно
- Родился в поселке Огати и получил степень бакалавра в университете Хосей в Токио.
- В течение одиннадцати лет работал помощником депутата парламента, затем – в министерстве внешней торговли и промышленности в 1984 году, после чего стал членом городского совета Йокогаму.
- Впервые избран в парламент Японии в 1996 году по списку Либерально-демократической партии.
- В первом кабинете Синдзо Абэ в сентябре 2006 – августе 2007 годов занимал пост министра внутренних дел и коммуникаций.
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