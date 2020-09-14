Есихидэ Суга одержал убедительную победу.

В Японии правящая Либерально-демократическая партия избрала нового главу. Им стал 71-летний Есихидэ Суга.

Читайте такжеВ Японии наступит эпоха РэйваОб этом сообщает DW.

Отмечается, что соответствующее голосование состоялось 14 сентября. Суга одержал убедительную победу, набрав 377 голосов и значительно опередив бывшего министра иностранных дел Фумио Кисиду, которого поддержали 89 голосами. Еще один кандидат на пост руководителя партии – бывший министр обороны Сигеру Исиба – получил 68 голосов.

Учитывая большинство, которое имеет Либерально-демократическая партия в нижней палате парламента страны, ожидается, что Сугу утвердят главой правительства во время запланированного на 16 сентября голосования.

Есихидэ Суга: что о нем известно

Родился в поселке Огати и получил степень бакалавра в университете Хосей в Токио.

В течение одиннадцати лет работал помощником депутата парламента, затем – в министерстве внешней торговли и промышленности в 1984 году, после чего стал членом городского совета Йокогаму.

Впервые избран в парламент Японии в 1996 году по списку Либерально-демократической партии.

В первом кабинете Синдзо Абэ в сентябре 2006 – августе 2007 годов занимал пост министра внутренних дел и коммуникаций.

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Автор: Катерина Шварц