Археологи нашли уникальную монету, символизирующую восстание иудеев против древних римлян (фото)

Ведь всего известно порядка 22 тысяч монет, найденных в Старом городе.

В Израиле ученые обнаружили на территории Старого города уникальную монету из бронзы времен восстания Шимона Бар-Кохбы против римлян, которая является символом сопротивления.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Jerusalem Post.

Такая находка считается большой удачей. Ведь всего известно порядка 22 тысяч монет, найденных в Старом городе. Но эта монета оказалась лишь четвертой, которая не только относится к периоду восстания иудеев против римлян под руководством Шимона Бар-Кохбы, но и символизирует его.

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Главной особенностью, делающей этот артефакт крайне редким, является наличие на ней двух надписей. На одной стороне древнееврейскими буквами написано слово "Иерусалим", а на другой - "Второй год свободы Израиля". Кроме того, на монете отчеканены изображения грозди винограда и пальмы, но это обычные символы для монет Бар-Кохбы.

Предыдущая подобная находка была сделана 40 лет назад.

Это восстание вспыхнуло около 132 года нашей эры при императоре Адриане после того, как римляне основали колонию в этом районе и возвели на Храмовой горе свое святилище, посвященное богу Юпитеру.

Этот исторический факт по праву можно назвать попыткой восстановления еврейской государственности. Но восстание было подавлено в 136 году.

Главной целью восставших был захват Иерусалима, но покорить этот город они так и не смогли. Археологи считают так потому, что повстанцы Бар-Кохбы отчеканили в нем небольшое количество монет. Одна из них и была найдена.

Как сообщал ранее УНИАН, Археологи нашли вероятную гробницу легендарного основателя Рима.