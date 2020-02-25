Археологи нашли вероятную гробницу легендарного основателя Рима

Однако, ученые спорят, может ли древняя гробница на самом деле принадлежать Ромулу, которого могли и вообще не хоронить.

Саркофаг, найденный на руинах древнего храма в Риме, вызвал спор среди историков, которые не могут прийти к согласию, действительно ли он принадлежит легендарному основателю итальянской столицы Ромулу.

Как пишет BBC, ученые нашли каменную гробницу, а также алтарь круглой формы. Оба сооружения были построены в шестом веке до нашей эры. Согласно легенде, Ромул основал город на холме Палатин в 753 году до нашей эры после того, как убил своего брата Рема. Но эксперты разошлись во взглядах, действительно ли пустая могила принадлежит Ромулу. И существовали ли легендарные братья вообще.

Читайте такжеАрхеологи в Италии нашли амфору, полную золотых монет

Итальянские археологи обнаружили гробницу на месте Римского форума в прошлую пятницу. Историки говорят, что хотя находка в центре Рима важна, она играет скорее символическую роль, чем роль реальной могилы. Они утверждают, что если Ромул на самом деле существовал, в его могиле все равно не было бы тела. Ведь он либо поднялся на небеса и стал римским богом Квирином, либо был разорван на куски сенаторами, которые завидовали его власти.

«Это не могила Ромула, а место памяти, где чествовали культ Ромула. Это кенотаф», - сказала директор Римского археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.

Читайте такжеВ Египте нашли возможную гробницу Нефертити

Археолог Патриция Фортини же сказала, что хоть осторожность вполне оправдана, утверждение о принадлежности гробницы основателю Рима «было сделано на основе древних источников».

«Легенды говорят о существовании гробницы Ромула в этой местности Римского форума», - сказала археолог.