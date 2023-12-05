По мнению экс-советника по нацбезопасности США, помощь Украине будет связана с иммиграционной реформой.

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что, по его мнению, помощь Украине будет связана с реформой иммиграционной политики, чтобы удовлетворить требования республиканцев и позволить ей пройти через обе палаты.

На вопрос в программе The Hill, считает ли он, что помощь Украине будет связана с "несколькими другими вариантами", Болтон ответил: "Ну, я думаю, что все на стороне республиканцев хотят связать ее с какой-то реформой нашей иммиграционной политики…, так что я думаю, что это произойдет".

Болтон повторил свой призыв к Конгрессу выделить 61 миллиард долларов на финансирование Украины, запрошенное Белым домом, отметив при этом "ажиотаж" по поводу срочного обращения директора Управления управления и бюджета Шаланды Янгк Конгрессу о помощи Украине.

Видео дня

"Я не думаю, что это понадобится завтра. Я считаю, что это срочно, и считаю, что Конгресс должен это одобрить", - сказал Болтон. "Я думаю, что в заявлении директора по бюджету есть небольшое преувеличение, но с точки зрения предметной политики нет сомнений, что Конгресс должен принять меры по этому поводу. Я надеюсь, это произойдет, прежде чем они поедут домой на Рождество".

Лидер сенатского большинства Чак Шумер в понедельник вечером объявил первое процедурное голосование по дополнительному пакету Байдена на сумму 106 миллиардов долларов для отправки помощи Украине, Израилю, странам Индо-Тихоокеанского региона и для гуманитарных целей в секторе Газа.

Точных сроков принятия законодателями дополнительного законопроекта не существует, а это означает, что переговоры могут продолжиться в следующем году, пишет The Hill.

Помощь Украине от США - последние новости

Ранее директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо о необходимости утвердить финансирование помощи Украине, отметив, что у США "нет денег и нет времени", чтобы продолжать оказывать помощь Украине.

Как отметил советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, если Конгресс не одобрит финансирование, поставки оружия Киеву могут прекратиться.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США перед ключевым голосованием по военной помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: