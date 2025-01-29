До свержения режима Асада россияне называли его противников террористами, однако теперь изменили риторику.

Новые власти Сирии отказались предоставить Российской Федерации в долгосрочную аренду военные базы на территории страны.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет российский проект ВЧК-ОГПУ. По их данным, Москве отказали даже несмотря на "заискивание" заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова перед теми, кого он еще недавно называл бандитами и террористами:

"Сейчас продолжаются переговоры по сохранению международного лица РФ и правильной подачи информации о дипломатическом поражении в виде победы для общественности".

Военное присутствие России в Сирии

Как сообщал УНИАН, в начале декабря сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Он вместе с семьей скрывался в России.

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Как известно, Москва имела морскую базу в Тартусе и авиабазу в Латакии. Вчера стало известно, что в Дамаск на переговоры о сохранении военных баз прибыла делегация Российской Федерации.

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