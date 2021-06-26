Также будут закрыты ближайшие к городу регионы.

В австралийском Сиднее на две недели вводится карантин из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

Это первый локдаун в городе с начала пандемии коронавируса. Также будут закрыты ближайшие к городу регионы. Местным жителям разрешено выходить из дома только для покупки продуктов или лекарств, визита к врачу, занятий спортом или поездок на работу и учебу.

Читайте такжеАвстралия полностью откажется от вакцины AstraZeneca к концу годаО введении карантина объявила на брифинге премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (в него входит Сидней) Глэдис Береджиклян. Локдаун также будет действовать в городе Вуллонгонг, районе Сентрал-Кост и регионе Голубых гор. Ограничения продлятся до 9 июля, сообщает ТАСС.

На время карантина в обычном режиме будут работать магазины, аптеки, банки и заправки. Заведения общепита могут обслуживать клиентов навынос или доставлять еду на дом. Организации и ведомства, чья работа не связана с жизнеобеспечением граждан, должны перейти на удаленный режим. Ночные клубы, дискотеки и концертные площадки закрыты, число участников религиозных мероприятий ограничено.

Все жители штата обязаны соблюдать масочный режим даже на улице. Нельзя собираться в количестве более пяти человек. Все приехавшие из Сиднея должны самоизолироваться и сдать тест на коронавирус.

Коронавирус в Австралии

Всего в Австралии COVID-19 был диагностирован более чем у 30,4 тыс. человек, умерли 910 заболевших. К 25 июня вакцинировались от коронавируса в стране более 7 млн человек.

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Автор: Ирина Погорелая