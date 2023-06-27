В Дублине, столице Ирландии, группа молодых людей совершила жестокое избиение 23-летнего украинского актера по имени Александр Греков.

В столице Ирландии группа молодых людей совершила жестокое избиение 23-летнего актера театра Леси Украинки Александра Грекова. Инцидент произошел в субботу, 24 июня, сразу после представления украинской версии популярной ирландской пьесы "Переводы" в театре Abbey Theatre. Об этом сообщает издание Irish Mirror.

После окончания спектакля, когда Александр стоял возле Abbey Theatre и курил, группа незнакомцев подошла к нему. Один из нападавших сразу пытался отнять сигареты, а затем начал бить Грекова.

Всего в нападении участвовало пятеро людей - двое мужчин и три женщины, поделилась свидетель Анастасия Павленко, помощник директора по международной деятельности Национального театра имени Леси Украинки.

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"Это мои сигареты, что вы делаете?" - сказал Александр. В ответ на его слова группа людей набросилась на него и начала избивать его бутылкой.

Они разбили бутылку об голову, а также, по словам Александра, одна из женщин даже укусила его.

Анастасия Павленко, хоть и не была свидетелем нападения, рассказала, что увидела актера сразу после случившегося - он был в крови с пробитой головой.

Она также добавила, что полиция и скорая помощь прибыли быстро. Александр сейчас на серьезных обезболивающих препаратах. Ему наложили шесть швов.

После серии спектаклей "Переводы" в Дублине украинские актеры вернулись домой в Киев. Всего в Ирландии они провели 7 представлений пьесы.

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