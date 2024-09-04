Штатам не стоит шутить по поводу российских "красных линий", утверждает министр иностранных дел страны-агрессора.

Продолжается война в Украине против РФ, и российская сторона увидела в позиции США насчет помощи Киеву насмешки над кремлевскими "красными линиями".

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможной поставке Киеву американских крылатых ракет большой дальности JASSM, которые могут достичь российской территории, предостерег Штаты от шуток насчет "красных линиях" Кремля, пишет агентство Reuters.

По словам вражеского чиновника, американские власти якобы теряют из виду чувство взаимного сдерживания, которое лежало в основе баланса безопасности между Москвой и Вашингтоном со времен "холодной войны", и что "это опасно".

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"Я ничему не удивлюсь - американцы уже перешли установленный ими самими порог. Их подстрекают, и Зеленский, конечно, это видит и пользуется. Но они должны понимать - они шутят по поводу наших "красных линий". Им не следует шутить по поводу наших "красных линий", - поворчал глава МИДа.

В центре внимания помощь Украине - что уже сообщалось

Ранее агентство Reuters писало, что американские власти близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, и что эту идею лоббирует президент Украины Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что российские власти не раз угрожали Западу применением ядерного оружия в случае якобы "посягательства" на российские территории. Несмотря на такие угрозы, в частности, США продолжают поддерживать Киев в борьбе против российских захватчиков, однако не разрешают бить своим оружием вглубь российской территории.

В начале августа Вооруженные силы Украины начали освобождать Курскую область России. Украинские воины взяли под контроль десятки населенных пунктов и создали военную комендатуру. В конце августа заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Штаты ускорили передачу Украине вооружений. По ее словам, сейчас поставки регулярные, и это касается и зенитных ракетных комплексов Patriot.

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