Женщина, у которой обнаружили "Омикрон", не контактировала с другими больными и не покидала столицу в течение последних 14 дней.

В столице Китая Пекине власти заблокировали офисное здание вместе с сотрудниками в нем после того, как у одной из женщин, которые там работают, был обнаружен штамм COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на CNN.

В столице Китая Пекине власти заблокировали офисное здание вместе с сотрудниками в нем после того, как у одной из работающих там женщин был обнаружен штамм COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на CNN.

По данным издания, через вход в тщательно охраняемое помещение доставили коробки с подушками и постельным бельем. Возможно, из здания людей не будут выпускать несколько дней, поскольку Пекин пытается предотвратить распространение "Омикрона" перед Олимпийскими играми, предполагает издание.

Власти Пекина на прошлой неделе перешли в режим повышенной готовности, поскольку в крупном портовом городе Тяньцзине была зафиксирована вспышка "Омикрона". Этот город находится всего в 30 минутах езды по высокоскоростной железной дороге.

Женщина, у которой обнаружили "Омикрон", не контактировала с другими больными и не покидала столицу в течение последних 14 дней, что вызывает опасения и может указывать на то, что "Омикрон" уже распространился в китайской столице, пишет CNN со ссылкой на официальные данные.

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Напомним, что ранее американский предприниматель и один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием в любой стране мира после того, как там пройдет волна заболеваний через штамм Омикрон.

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