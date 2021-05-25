24 мая Евросоюз призвал авиакомпании отказаться от полетов над территорией Беларуси.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прокомментировал задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске.

Комментарий обнародовал его представитель Стефан Дюжаррик, пишет Радио Свобода.

Гутерриш призвал провести расследование по принудительной посадке самолета компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен очевидной принудительной посадкой пассажирского самолета над Беларусью 23 мая и последующим задержанием на борту белорусского журналиста Романа Протасевича», – говорится в заявлении.

Читайте такжеВ ХАМАС опровергли заявление Беларуси об угрозах взорвать самолет RyanairТакже он выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси после президентских выборов.

«Он призывает власти Беларуси полностью уважать все свои международные обязательства по правам человека, в том числе в отношении свободы выражения мнений, собраний и объединений», - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

В аэропорту "Минск" 23 мая экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

После посадки власти страны задержали основателя Оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивается в Беларуси.

Сообщалось, что причиной посадки стали данные о минировании самолета. В то же время прибытие рейса осуществлялось в сопровождении военного истребителя МиГ-29, поднятого Беларусью, в связи с чем стала появляться информация о перехвате и принуждении самолета к посадке.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе. В Европейском союзе из-за инцидента вызвали посла Беларуси и обещают последствия.

Авиационное агентство ООН, Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что "сильно обеспокоена".

Президент Украины поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

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Автор: Людмила Жерновская