Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прокомментировал задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске.
Комментарий обнародовал его представитель Стефан Дюжаррик, пишет Радио Свобода.
Гутерриш призвал провести расследование по принудительной посадке самолета компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен очевидной принудительной посадкой пассажирского самолета над Беларусью 23 мая и последующим задержанием на борту белорусского журналиста Романа Протасевича», – говорится в заявлении.
Читайте такжеВ ХАМАС опровергли заявление Беларуси об угрозах взорвать самолет RyanairТакже он выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси после президентских выборов.
«Он призывает власти Беларуси полностью уважать все свои международные обязательства по правам человека, в том числе в отношении свободы выражения мнений, собраний и объединений», - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
- В аэропорту "Минск" 23 мая экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.
- После посадки власти страны задержали основателя Оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивается в Беларуси.
Сообщалось, что причиной посадки стали данные о минировании самолета. В то же время прибытие рейса осуществлялось в сопровождении военного истребителя МиГ-29, поднятого Беларусью, в связи с чем стала появляться информация о перехвате и принуждении самолета к посадке.
- Событие вызвало реакцию в мировом сообществе. В Европейском союзе из-за инцидента вызвали посла Беларуси и обещают последствия.
- Авиационное агентство ООН, Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что "сильно обеспокоена".
Президент Украины поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.
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