Экипаж удалось спасти.

Крупнейший корабль военно-морского флота Ирана "Харк" загорелся и затонул в Оманском заливе. Экипаж удалось эвакуировать.

"Все попытки спасти судно были безуспешными, и оно затонуло", - цитирует Reuters иранское информагентство Fars.

Отмечается, что судно выполняло учебную миссию. Причины пожара пока неизвестны.

Огонь разгорелся около 02:25 ночи, пишет AP. Судно затонуло вблизи иранского порта Яск, примерно в 1 270 км к юго-востоку от Тегерана в Оманском заливе возле Ормузского пролива - узкого устья Персидского залива.

Читайте такжеВ Минобороны рассказали, когда сформируют дивизион из патрульных катеров типа Island"Харк" был построен в Великобритании и спущен на воду в 1977 году. В 1984 году он вошел в состав иранского флота в результате длительных переговоров после Исламской революции 1979 года в Иране.

Этот корабль был одним из немногих судов флота Ирана, способным поставлять ресурсы для других кораблей в море. Он также мог перевозить тяжелые грузы и служить платформой для вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова