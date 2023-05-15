Страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах на пути к членству Украины в НАТО.

Страны Североатлатничного альянса достигли консенсуса относительно того, что Украина не получит официального приглашения ко вступлению в НАТО на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Однако среди стран-участниц блока есть определенные разногласия в позиции относительно конкретных шагов интеграции Украины в Альянс.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на представителей стран НАТО, давших комментарии на условиях анонимности, в блоке активизировались дискуссии по Украине. Страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах на пути к членству Украины в НАТО, включая потенциальное обязательство по срокам ее вступления, даже если Соединенные Штаты и некоторые страны Западной Европы выступают за шаги, которые могут содержать бюрократическую модернизацию комиссии Украина-НАТО или решение о дальнейшем расширении технической поддержки НАТО в оборонном секторе Украины.

"Вильнюсский саммит не будет историческим без решения о будущем Украины в Альянсе", – заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

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Она отметила, что НАТО "должно определить путь нашего членства и задать алгоритм движения Украины ко вступлению в НАТО, вместо очередного повторения заявления о политике открытых дверей", поскольку этого недостаточно.

Как пишет издание, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его "список пожеланий" для предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе включает "обеспечение соответствующего пути" для Украины в НАТО. Он подчеркнул, что сейчас продолжаются обсуждения "уровня политической воли" относительно того, как быстро это сделать.

В то же время чиновники из США говорят, что администрация американского президента Байдена предпочитает, чтобы страны НАТО уделяли больше внимания оказанию Украине постоянной поддержки на поле боя. При этом членство и потенциальные гарантии безопасности для Украины являются вопросами, которые должны быть решены уже после окончательного урегулирования войны.

"На этом этапе мы должны сосредоточиться на практической поддержке и на том, как нам лучше всего продолжить помощь Украине в сфере безопасности, которую мы предоставляем", – заявил выскопоставленный чиновник из США журналистам месяц назад в Брюсселе, добавив что "это сейчас главная политическая задача".

Вступление Украины в НАТО: поддержка со стороны других стран

11 мая Сенат Польши одобрил резолюцию по вступлению Украины в НАТО. В документе отмечается, что в войне с Россией Украина защищает Европу. Нашу страну назвали ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока.

Несколькими днями ранее самая большая группа Европарламента поддержала инициативу по вступлению Украины в блок. В документе отметили, что этот шаг является необходимым с точки зрения безопасности Европы.

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