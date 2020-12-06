В Кишиневе оппозиция и сторонники избранного президента Майи Санду вышли на протест против правительства Иона Кику и ситуативной коалиции в парламенте, состоящей из социалистов, партии «Шор» и группы Pentru Moldova.
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Как сообщает Newsmaker, депутаты новой коалиции 3 декабря одобрили, не соблюдая регламент парламента, законопроекты о бюджетно-налоговой политике, бюджете медицинского и соцстрахования и о переходе СИБа (разведывательная служба Молдовы – ред.) под руководство парламента.
Оппозиция и Майя Санду заявили, что голосование было незаконным. Санду призвала всех выйти на протест. На акцию также призвали выйти своих сторонников «Наша партия», DA, PAS, Демпартия, PUN.
Организаторы протестов заявили, что в центре Кишинева собрались около 50 тысяч человек.
Напомним, 3 декабря парламент Молдовы также одобрил в первом чтении проект о придании русскому языку статуса межнационального общения, а также проголосовал за поправки, которые позволяют вернуть в эфир российские новости.
Ситуация в Молдове
- Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.
- На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.
- 20 ноября ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов. Решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.
- Тем временем парламент Молдовы сразу в двух чтениях принял проект об ограничении полномочий Санду. Из за этого решения в Кишиневе 3 декабря вспыхнули протесты.
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