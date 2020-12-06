Организаторы протестов заявили, что в центре Кишинева собрались около 50 тысяч человек.

В Кишиневе оппозиция и сторонники избранного президента Майи Санду вышли на протест против правительства Иона Кику и ситуативной коалиции в парламенте, состоящей из социалистов, партии «Шор» и группы Pentru Moldova.

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Как сообщает Newsmaker, депутаты новой коалиции 3 декабря одобрили, не соблюдая регламент парламента, законопроекты о бюджетно-налоговой политике, бюджете медицинского и соцстрахования и о переходе СИБа (разведывательная служба Молдовы – ред.) под руководство парламента.

Оппозиция и Майя Санду заявили, что голосование было незаконным. Санду призвала всех выйти на протест. На акцию также призвали выйти своих сторонников «Наша партия», DA, PAS, Демпартия, PUN.

Организаторы протестов заявили, что в центре Кишинева собрались около 50 тысяч человек.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы также одобрил в первом чтении проект о придании русскому языку статуса межнационального общения, а также проголосовал за поправки, которые позволяют вернуть в эфир российские новости.

Ситуация в Молдове

Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.

На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.

20 ноября ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов. Решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.

Тем временем парламент Молдовы сразу в двух чтениях принял проект об ограничении полномочий Санду. Из за этого решения в Кишиневе 3 декабря вспыхнули протесты.

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Автор: Дмитрий Захаров